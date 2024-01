Fermo in un'auto imboscata con hashish e cocaina, finisce in manette

I controlli sul territorio da parte dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di San Bonifacio non si fermano e nella notte tra martedì e mercoledì hanno portato all'arresto in flagranza di reato di un 37enne di origine marocchina residente a Zevio, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ad attirare l'attenzione dei carabinieri è stata un'auto imboscata in un parcheggio nel Comune di Arcole, lontana da occhi indiscreti, che le forze dell'ordine hanno deciso di controllare approfonditamente. Alla vista delle divise, l'uomo a bordo sarebbe sceso dalla vettura per cercare di allontanarsi a piedi, nella speranza di non essere notato e di andare via indisturbato: in questa occasione avrebbe fatto cadere appositamente dalla tasca parte della droga ed i propri documenti.

Le successive operazioni di perquisizione avrebbero permesso ai carabinieri di rinvenire 13 involucri in cellophane contenenti cocaina e 3 pezzi di hashish per un peso di oltre 30 grammi.

Arrestato, il 37enne mercoledì mattina è comparso davanti al giudice di Verona, il quale ha convalidato il provvedimento e rinviato il processo alla metà di maggio.