Fermato in auto con la cocaina, ne nascondeva anche a casa: 35enne in manette

Prosegue la lotta allo spaccio di droga da parte dei carabinieri della Compagnia di Villafranca di Verona.

Nella serata di venerdì 23 febbraio, una pattuglia della stazione locale stava svolgendo un controllo del territorio, in particolare del centro cittadino, quando ha individuato ed intimato l'alt ad un'auto con a bordo un uomo dall'atteggiamento ritenuto sospetto. Si trattava di un 35enne di origine marocchina, che sottoposto a perquisizione sarebbe stato trovato in possesso di 8 dosi di cocaina, custodite in un sacchetto di cui avrebbe cercato di disfarsi senza successo. Le verifiche si sono poi spostate presso la sua abitazione, dove sarebbero state rinvenute altre 9 dosi della medesima sostanza stupefacene, contenute in un barattolo in vetro nella dispensa della cucina.

Arrestato, su disposizione della procura è stato poi condotto alla sua abitazione in regime di domiciliari. Nella mattinata di sabato è stato condotto davanti al tribunale di Verona, dove il giudice ha convalidato il provvedimento e rinviato l'udienza.