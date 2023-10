Fermato in A4 con 3 chili di cocaina nascosti nel baule e 57 mila euro: portato in carcere

Era la tarda mattinata di mercoledì, quando una pattuglia della polizia di stato della Polizia di Stato della Sottosezione Polizia Stradale di Verona Sud, all'altezza del km 255 ovest dell’autostrada A4, ha sottoposto a controllo una Mercedes GLK intestata e condotta da un cittadino albanese, residente in provincia di Verona.

In quel frangente l'uomo avrebbe mostrato un nervosismo apparso ingiustificato, così gli agenti hanno deciso di procedere con una perquisizione personale e del veicolo. Operazione che avrebbe permesso ai poliziotti di scovare, nel baule posteriore dell’auto, sotto il pannello che copre la ruota di scorta, una busta di plastica con all’interno 3 involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo di 3 chili, e 57 mila euro in contanti.

Droga e denaro sono dunque stati sequestrati, così come l'auto e i due cellulari a disposizione del conducente. Il cittadino albanese è stato poi tratto in arresto per traffico di sostanza stupefacente e condotto nel carcere di Montorio.