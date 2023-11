Fermato in A22, nascondeva più mezzo chilo di cocaina nel cruscotto dell'auto

Nel pomeriggio di mercoledì 1 novembre, gli agenti della polizia di stato hanno tratto in arresto un cittadino albanese per spaccio di sostanze stupefacenti.

All’imbrunire infatti, i poliziotti della Sottosezione Polizia Stradale di Verona Sud, all’interno dell’area di sosta Povegliano Nord sull’autostrada A22 del Brennero, hanno controllato una Ford Focus intestata e condotta da un giovane, residente in provincia di Ascoli Piceno.

Gli agenti hanno subito riconosciuto il guidatore poiché, nel mese di agosto, era già stato sottoposto ad un analogo controllo, all’esito del quale quest’ultimo era stato trovato in possesso di un’ingente somma di denaro contante.

Il ragazzo, in preda all’agitazione, ha dichiarato ai poliziotti diverse mete di destinazione, non riuscendo tuttavia ad indicarne una con esattezza. Inoltre ha continuato a guardarsi intorno per l’intera durata del controllo, molto probabilmente alla ricerca di una via di fuga.

Sottoposto a perquisizione, il giovane albanese è stato trovato in possesso di 300 euro in contanti, 3 smartphone e, nascosto nel cruscotto dell’autovettura su cui viaggiava, un panetto di cocaina del peso complessivo di 560 grammi.

Il cittadino albanese è stato dunque tratto in arresto e tradotto in carcere a Montorio in attesa del processo a suo carico.