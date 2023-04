Fermato con dell'hashish, ne aveva altra in albergo: sequestrati quasi 4 etti e 20enne in manette

Quando i poliziotti delle volanti della questura di Verona lo hanno fermato per un controllo dei documenti in piazza Pradaval, l’unità cinofila della guardia di finanza avrebbe immediatamente segnalato la presenza di droga nella tasca dei pantaloni che indossava.

Il tutto si è verificato nel corso dei maggiori controlli disposti dal questore in occasione del weekend pasquale.

Quando gli agenti hanno chiesto se fosse in possesso di stupefacenti, il giovane avrebbe consegnato loro spontaneamente 18 grammi di hashish. Vista la quantità venuta alla luce nel corso della perquisizione personale, le forze dell'ordine hanno deciso di condurre ulteriori accertamenti anche nella camera d’albergo in cui il 20enne ha dichiarato di alloggiare: quest'ultime verifiche avrebbero permesso di rinvenire, all’interno di uno zaino, altri 4 involucri della medesima sostanza per un peso complessivo di 350 grammi ed un coltello con la lama lunga 8 centimentri, che presumibilmente sarebbe stato utilizzato per tagliare l'hashish.

Conclusi gli accertamenti, il giovane è stato quindi arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio: la droga, circa 360 grammi di hashish, ed il coltello sono stati sottoposti a sequestro.

Lunedì mattina, all’esito del rito direttissimo, il giudice ha convalidato il provvedimento condannandolo alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, oltre ad infliggergli una multa di seimila euro.