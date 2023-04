Weekend di Pasqua, controlli serrati della polizia: un arresto, droga sequestrata e numerose persone identificate

Le attività di controllo del territorio, ordinarie e straordinarie, sono state intensificate in occasione delle festività pasquali dal questore della provincia di Verona su tutto il territorio, con una serie di servizi mirati in termini di prevenzine e contrasto a reati predatori e traffici illeciti.

Un'attività che ha visto impegnate 40 pattuglie della Questura di Verona con il concorso di 4 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Padova, di 80 operatori del Reparto Mobile di Bologna e di Padova, dei poliziotti della Polfer di Verona e con l’ausilio delle altre forze territoriali operative sul territorio scaligero.

Grazie a questa intesificazione dei servizi, durante il weekend appena trascorso sono stati sottoposti a controllo circa 70 veicoli e identificate circa 280 persone, portanto ad un arresto per detenzione di sostanze stupefacenti, al deferimento in stato di libertà di 5 soggetti e al sequestro di circa 360 grammi di hashish.

Un pattugliamento insistente quello messo in atto nelle aree del centro cittadino e della provincia, che avrebbe inoltre consentito di rafforzare l'attività di monitoraggio di gruppi di giovani, con lo scopo di prevenire e reprimere l'eventuale commissione di reati da parte di quest'ultimo. Dalla questura infatti sottolineano che l'arresto e le denunce di giovanissimi effettuati nei giorni scorsi sono il frutto della presenza costante delle pattuglie della polizia di Stato sul territorio, come del resto evidenzia il fatto che nella maggior parte dei casi, gli autori sono stati colti in flagranza di reato.

Infine l'attività delle forze di polizia avrebbe consentito di identificare un consistente numero di ragazzi che, in special modo nel fine settimana, sarebbero soliti frequentare le principali piazze del centro cittadino, le aree limitrofe a Castelvecchio (via Roma, Rigaste San Zeno, Arco dei Gavi, Arsenale, Riva San Lorenzo) e la zona di Borgo Roma. Per quanto riguarda quest'ultimo quartiere, particolare attenzione è stata data alle azone adiacenti al centro commerciale Adigeo, che spesso richiama gruppi di giovani provenienti anche dalle province limitrofe. Dato questo che avrebbe trovato conferma anche negli accertamenti eseguiti dal personale del Compartimento Polizia Ferroviaria durante i servizi prima citati, che hanno permesso di identificare un elevato numero di adolescenti giunti alla stazione di Verona Porta Nuova a bordo di treni provenienti da Vicenza, Padova, Brescia, Mantova, Rovigo, Trento e Bolzano.

Dagli uffici di lungadige Galtarossa sottolineano che questa attività di prevenzione e controllo proseguirà in maniera serrata anche durante le prossime settimane per continuare a garantire un elevato livello di sicurezza.