Giovane escursionista viene soccorsa sulla Ferrata delle Taccole e portata in ospedale

Poco prima delle ore 16 di martedì 22 agosto, la centrale del Suem di Verona è stata attivata per un'escursionista che si sarebbe fatta male ormai giunta quasi alla fine della Ferrata delle Taccole sul Monte Baldo. Secondo quanto viene riportato in una nota del Soccorso alpino Veneto, si tratterebbe di una ventiseienne di Pinerolo, in provincia di Torino, la quale si sarebbe trovata in compagnia anche di altre persone.

Tuttavia, precisa la nota dei soccorritori, durante un passaggio la ragazza avrebbe riportato la «sospetta lussazione di un ginocchio». Dopo aver individuato il punto dell'incidente a quota 2.050 metri, con un verricello di una quindicina di metri sono stati sbarcati il medico e il tecnico di elisoccorso dell'elicottero di Verona emergenza.

I due soccorritori hanno quindi prestato le prime cure alla giovane, per poi provvedere al suo imbarellamento in parete. Una volta issata a bordo sempre con il verricello, l'escursionista è stata infine trasportata all'ospedale di Negrar.