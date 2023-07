Incrodato sopra un salto di roccia, escursionista viene tratto in salvo

Nel tardo pomeriggio di domenica, intorno alle ore 18, il Soccorso alpino di Arsiero è entrato in azione per un 58enne di Nogara che era rimasto incrodato sopra un salto di roccia in Val Posina, sopra Contrà Griso, nel Vicentino.

Come spiegano i colleghi di VicenzaToday, 11 soccorritori sono risaliti alle coordinate del luogo e si sono divisi in due squadre per ritrovare il punto esatto. Una volta individuato l'escursionista, i soccorritori si sono arrampicati per 35 metri e lo hanno raggiunto. Nonostante fosse stremato, il 58enne era illeso e, una volta dotato di imbrago, è stato assicurato e calato nel bosco. Dal sentiero il gruppo è poi rientrato a Contrà Lambre e l'uomo si è allontanato con il proprio mezzo.