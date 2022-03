Hashish e cocaina in un edifico abbandonato di Verona: 20enne in manette

Un'altra operazione contro lo spaccio di droga a Verona è stata messa a segno nei giorni scorsi dal personale delle Volanti della Questura scaligera, che ha arrestato un ragazzo di 20 anni, dopo averlo trovato in possesso di hashish.

Già arrestato in passato per spaccio di stupefacenti e sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, il giovane è stato intercettato all'interno di un edificio abbandonato di via Manzoni. Quando i poliziotti sono entrati nella struttura si sarebbero trovati davanti a 5 uomini, poi risultati essere cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale.

I controlli effettuati sul posto avrebbero permesso agli operatori di sequestrare, oltre ai 14 grammi di hashish trovati nelle tasche del ventenne, altri 44 grammi della medesima sostanza e 1,30 grammi di cocaina, rinvenuti all’interno di due distinti involucri nascosti tra il fogliame accanto alla porta di ingresso dell’edificio.

Il 20enne dunque è finito in manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre gli altri suoi 4 connazionali, tutti originari del Marocco, sono stati accompagnati in Questura e messi a disposizione degli agenti dell’ufficio Immigrazione, che hanno immediatamente avviato la trattazione delle pratiche relative alla loro espulsione dal territorio nazionale.

Il giovane arrestato invece ha atteso presso gli uffici di Lungadige Galtarossa la celebrazione del rito direttissimo, ad esito del quale il giudice ha condannato il ventenne a sei mesi di reclusione e 1000 euro di multa, disponendo la sospensione della pena.