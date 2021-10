Intossicati dall'antifermentante in una cantina vinicola a Peschiera: due persone all'ospedale

I soccorritori del Suem 118 riferiscono di essere intervenuti quest'oggi, mercoledì 6 ottobre, nei pressi di una cantina vinicola a Peschiera del Garda a seguito di un episodio di «intossicazione con antifermentante». L'allarme, in base a quanto si apprende, sarebbe scattato intorno alle ore 11 di oggi presso la cantina situata in zona Lizzara Vecchia.

Sul posto sono giunti tre mezzi di soccorso, tra questi un'ambulanza infermierizzata ed un elicottero. A risultare intossicate sarebbero state nel complesso due persone. Entrambe verserebbero in condizioni piuttosto gravi, tanto che sono state portate in ospedale in codice rosso, una presso il vicino presidio di Peschiera del Garda e l'altra a Verona Borgo Trento. Nei pressi della cantina sono anche intervenuti i carabinieri che stanno operando per svolgere gli opportuni accertamenti del caso.