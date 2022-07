Confinato ai domiciliari in quanto presunto autore di una rapina, viene fermato ad Arezzo

Ritenuto il presunto responsabile di una rapina commessa circa un mese fa a Pastrengo, sarebbe dovuto rimanere ai domiciliari nella sua abitazione, invece venerdì è stato beccato a Montecchio, frazione di Castiglion Fiorentino in provincia di Arezzo, dalla polizia municipale, mentre si trovava in auto con un'altra persona.

Come riferiscono i colleghi di ArezzoNotizie, grazie alla collaborazione dei carabinieri è stato accertato che il giovane, un 22enne della provincia di Napoli, venditore ambulante e già noto alle forze dell'ordine, era sottoposto a misura cautelare perché indiziato dei reati di rapina impropria e lesioni personali. Una volta identificato, è stato arrestato e tradotto dalla polizia municipale presso la sua abitazione in Campania.