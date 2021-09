Mostra un documento falso al controllo dei carabinieri: 21enne nei guai

Era il pomeriggio di domenica quando i carabinieri della Sezione Radiomobile hanno effettuato un controllo su alcuni giovani che si trovavano al parco di via Pitagora, a Verona. Uno di questi ha consegnato una carta di identità rilasciata dalle autorità romene, la cui autenticità ha subito sollevato forti dubbi nel capo pattuglia. Il giovane, che sarà poi identificato in un 21enne moldavo senza fissa dimora, è stato quindi condotto in caserma, mentre il personale dell’Ufficio Falsi Documentali della Polizia Locale di Verona ha confermato che il documento esibito era fasullo.

Per il ragazzo dunque è scattato l'arresto lunedì mattina è comparso davanti al giudice: patteggiata la pena di un anno, è stato rimesso in libertà.