Mostra documenti falsi agli agenti, su di lui pendevano due ordini di carcerazione

Per evitare il carcere, viaggiava con documenti falsi lungo la A22. Un giovane cittadino georgiano è stato però riconosciuto dagli agenti della polizia stradale di Verona, che lo hanno arrestato e denunciato.

L'arresto è stato eseguito nella notte di giovedì scorso, 28 dicembre 2023, in quanto il cittadino caucasico è risultato destinatario di due ordini di carcerazione. Ordini che sono stati applicati dagli agenti di una pattuglia della sottosezione della polizia stradale di Verona Sud vicino all'area di servizio Povegliano Est dell'Autostrada del Brennero, dove il ragazzo viaggiava sulla sua Mercedes Classe A.

Quando è stato sottoposto a controllo, il cittadino georgiano è apparso agitato ed ha fornito dei documenti su cui gli agenti hanno riscontrato anomalie e difformità.

Dai successivi accertamenti, è poi emerso che il passaporto era stato segnalato dalle autorità elleniche come oggetto di ricerca già nel 2020. In passato, infatti, l’uomo era stato in diverse occasioni fermato dalle forze dell'ordine e, sia pur con diverse generalità, è stato più volte condannato per reati contro il patrimonio e porto di strumenti atti all'offesa.

Al termine degli accertamenti di rito, il giovane è stato accompagnato nel carcere di Montorio, dove sconterà la pena di un anno, dieci mesi e diciotto giorni di reclusione. L'uomo è stato inoltro multato di 2.000 euro e denunciato per il possesso e l'utilizzo dei documenti di identificazione contraffatti.