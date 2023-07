Ad agosto scatta il divieto di circolazione dei camion sulla Sr 450 tra Affi e Peschiera del Garda: esultano i sindaci

«Stop alla circolazione dei camion sulla strada regionale 450 dal primo al 31 agosto». È questo il risultato raggiunto dai Comuni di Affi e Peschiera del Garda dopo mesi di trattative mediate dalla prefettura di Verona. Si tratta, secondo ciò che viene spiegato in una nota congiunta dei due Comuni gardesani, di «un divieto di circolazione che riguarderà solo i mezzi superiori alle 7.5 tonnellate e nella fascia oraria dalle otto alle ventidue».

In base a quanto si apprende, l’accordo è stato raggiunto nella mattinata di oggi, giovedì 20 luglio, con «l’assenso di tutte le parti in causa». Si tratta in particolare delle amministrazioni comunali di Peschiera del Garda e Affi, di Veneto Strade, dell’Autostrada del Brennero, A4 e delle associazioni di categoria.

«Siamo molto felici del risultato raggiunto - ha detto a caldo la sindaca di Peschiera del Garda Orietta Gaiulli - e ci auguriamo che questa decisione venga in futuro rinnovata e ampliata. Siamo molto grati al prefetto di Verona per essersi fatto carico di questi mesi di trattative. L’accordo di oggi significa che tutte le parti in causa hanno preso atto dell’esistenza di un problema e che vogliono lavorare insieme per risolverlo».

Risale al 24 ottobre del 2022 la lettera dei sindaci di Peschiera del Garda, Orietta Gaiulli, e di Affi, Marco Sega inviata a prefettura, Provincia di Verona, Polstrada e Veneto Strade, chiedendo un intervento tempestivo per far fronte ad una situazione che «non è più sostenibile». I sindaci nell'occasione si riferivano proprio al "traffico pesante" che soffocava i caselli autostradali dei due Comuni, in entrata e in uscita, e conseguentemente la strada 450 di collegamento.

«Ogni giorno - riportava la missiva - migliaia di mezzi pesanti, forse per risparmiare tempo e denaro, intasano il casello di Peschiera e le vie limitrofe per raggiungere la Sr 450 e, per questa via, il casello autostradale di Affi». Uguali problematiche, per i medesimi motivi, venivano segnalate al casello di Affi e sulla regionale in direzione del casello di Peschiera. I sindaci presentarono al prefetto anche una possibile soluzione. Ovvero: «Vietare l’uscita di detti veicoli dai caselli di Peschiera, Affi, Sirmione, Desenzano e Sommacampagna, costringendoli a rimanere in autostrada per raggiungere, mediante lo svicolo di VR Nord, le destinazioni loro preordinate in entrambi i sensi».

Da quel giorno si sono susseguiti incontri e sopralluoghi. Dall’analisi dei flussi nei caselli coinvolti, chiarisce la nota dei Comuni di Affi e Peschiera, sarebbe emerso che «transitano ogni giorno circa 2500 mezzi pensanti in entrata in uscita». Oggi è infine arrivata la decisione che ha messo per il momento d’accordo tutti gli attori coinvolti.

«Ritengo che quello raggiunto oggi sia un ottimo accordo. - ha detto il sindaco di Affi Marco Sega - Alla fine del mese di agosto potremo fare le prime valutazioni e pensare al futuro. Sono anche felice della grande collaborazione che c’è stata con le associazioni di categoria. Decidere di chiudere nel mese di agosto permetterà a noi di capire che tipo di impatto avrà a livello viabilistico e arrecare a loro il minor disagio possibile».

Per venire loro incontro, puntualizza in chiusura la nota dei Comuni di Affi e Peschiera del Garda, è stato deciso che «saranno esclusi dal divieto di circolazione i mezzi diretti agli insediamenti produttivi nella provincia di Verona». Per loro, come viabilità alternativa non a pedaggio, viene indicata la Strada Statale 12 del Brennero.