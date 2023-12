Una frana si stacca dalla montagna a Tremosine e finisce nel lago di Garda

Il distacco di una frana dal "costone" di Tremosine, sulla sponda lombarda del lago di Garda, è stato segnalato nella giornata di oggi, sabato 6 dicembre. Secondo quanto riportato in una nota della guardia costiera gardesana, è già stata allertata la squadra operativa dei vigili del fuoco di Brescia che, oltre ad inviare una squadra via terra da Salò, ha impiegato un elicottero e allertato anche la squadra della guardia costiera del Lago di Garda.

Sul posto, ovvero nei pressi della galleria tra Campione e la zona della Forra, stanno convergendo i carabinieri e la polizia locale di Limone, oltre a un mezzo nautico dei pompieri di Riva del Garda e l’unità Sar (Search and rescue, Ricerca e soccorso, ndr) della guardia costiera per verificare che non vi siano persone coinvolte sotto la frana e in acqua.