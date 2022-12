Prova derubare una commerciante a mercatini di Natale ma viene scoperta e arrestata

Una donna è finita in manette lunedi mattina grazie all'intervento dei carabinieri della sezione radiomobile di Verona, dopo essere stata sorpresa a rubare ai mercatini di Natale in Cortile Mercato Vecchio.

Secondo quanto appurato dall'Arma, è bastato un momento di distrazione, una chiacchiera tra la commerciante e un’amica all’esterno dello stand natalizio, perché la cittadina romena, senza fissa dimora, riuscisse ad entrare nella casetta in legno per impossessarsi e rovistare nella borsetta della donna, lasciata incustodita sul banchetto per qualche minuto.

Scoperta dalla commerciante, la donna ha abbandonato a terra la borsa con i 150 euro in contanti appena tolti dal portafogli e ha iniziato a scappare, ma è stata subito fermata dall'addetto alla vigilanza degli stand e dalla pattuglia dei militari giunta nel frattempo.

Arrestata con l'accusa di tentato fruto aggravato e già gravata da un avviso orale, la donna è comparsa dinanzi al giudice del rito direttissimo che ne ha convalidato la misura.