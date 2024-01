Denunciato due volte per stupro: un'assoluzione ed una condanna per l'ex giocatore della Virtus

Denunciato in due occasioni per violenza sessuale, per la prima è arrivata la condanna in primo grado, per la seconda l'assoluzione. Al centro di questi episodi l'ex giocatore della Virtus Verona, Santiago Guido Visentin, oggi in forza al Cittadella in Serie B e messo fuori rosa.

Il 16 gennaio infatti è arrivata l'assoluzione per mancanza di prove per un fatto avvenuto a ferragosto del 2020: Visentin, secondo quanto riporta L'Arena, al tempo giocava nel Belluno e avrebbe avuto rapporti con una ragazza insieme ad altri due calciatori, che secondo questa non sarebbero stati consenzienti. Per questo motivo il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 8 anni, ma è invece arrivata l'assoluzione per mancanza di prove.

Il calciatore 24enne era già stato condannato a sei anni di reclusione per uno stupro avvenuto ad inizio 2020, quando militava nella Virtus insieme agli altri quattro imputati, tutti ritenuti colpevoli di violenza sessuale aggravata per i fatti della notte tra il 18 e 19 gennaio, con l'Appello fissato per il mese di giugno 2024.

La ragazza aveva denunciato di essere stata accompagnata da uno dei giocatori, suo compagno di scuola, in un appartamento dove si trovavano altri quattro calciatori per una piccola festa; qui sarebbe stata fatta ubriacare e poi sottoposta a rapporti sessuali non consenzienti. La società scaligera li aveva sospesi, e quindi ceduti ad altre squadre. In sede processuale il pm ha preso atto del risarcimento ma ha ritenuto che ciò non escludesse la responsabilità penale dei giovani, chiedendo e ottenendo la pena di sei anni per ognuno.