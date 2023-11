Segnalati danni alle auto in sosta al passaggio di alcuni ultras dopo la sfida Hellas Verona - Monza

I residenti nella zona di corso Milano a Verona avrebbero segnalato la presenza di tifosi che, muniti di bastoni, si sarebbero resi responsabili di danneggiamenti nei confronti di alcune auto parcheggiate, in particolare rompendone i finestrini. L'episodio sarebbe avvenuto dopo la conclusione della sfida di campionato persa per 3 a 1 dall'Hellas Verona al Bentegodi contro il Monza.

Secondo quanto riportato dal quotidiano L'Arena, in merito all'episodio esisterebbero anche dei filmati che sarebbero stati realizzati proprio dai cittadini residenti, i quali poi avrebbero allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono in seguito giunte le volanti della polizia di Stato, i cui agenti stanno conducendo le indagini per cercare di ricostruire l'accaduto. A quando si apprende, tuttavia, i tifosi si sarebbero dispersi già prima dell'arrivo dei poliziotti.