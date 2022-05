Covid in Veneto, dati tendono ancora al miglioramento: contagiati e ricoveri in calo

La direzione non cambia. E meno male, perché la direzione è quella giusta. Le cifre sul Covid-19 in Veneto e in provincia di Verona cambiano di giorno in giorno, mostrando ancora miglioramenti.

Report Covid-19 in Veneto aggiornato al 29 maggio 2022

Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 1.029 nuovi casi di positività al coronavirus in Veneto. Di questi, 202 sono stati identificati nel Veronese. In tutta la provincia di Verona sono 3.639 (-174 da ieri) i cittadini oggi positivi, mentre sono 28.873 i positivi in tutta la regione (-899 da ieri). I guariti sono saliti a 1.708.209 in tutta la regione e a 314.432 nel Veronese (+1.927 a livello regionale e +376 a livello scaligero). Le vittime di Covid-19 sono salite a 14.688 (+1) in Veneto ma rimangono 3.113 in provincia di Verona.

Nella tabella del bollettino che riporta i ricoveri per Covid-19 si legge che in tutta la regione i positivi al virus in ospedale sono 261 in area non critica e 15 in terapia intensiva. Negli ospedali veronesi sono 7 i posti letto di terapia intensiva e 79 i posti letto di area non critica occupati da pazienti Covid.

Report vaccinazioni anti-Covid in Veneto diffuso il 29 maggio 2022

Nella giornata di ieri, sono state 1.170 le vaccinazioni anti-Covid eseguite in tutta la regione e 128 quelle eseguite in provincia di Verona. Le prime dosi sono state 23, le seconde dosi 77 e 1.070 le terze dosi.