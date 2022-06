Covid-19, numeri in crescita in Veneto ma non tremano gli ospedali

Sono quasi 10mila i positivi al coronavirus in provincia di Verona, dove i pazienti Covid negli ospedali sono tornati sopra quota 100. Il virus è tornato a circolare ed è quindi più probabile infettarsi ora rispetto ai mesi scorsi. Ma resta comunque bassa la presenza di positivi nelle terapie intensive.

Scarica qui il report su infezioni e ricoveri per Covid-19 in Veneto aggiornato alle 8 del 29 giugno 2022

Cresce rapidamente in questi giorni il contatore dei tamponi positivi registrati nel Veronese. Da inizio pandemia, i test che hanno rilevato una positività sono stati 336.746, di cui 1.283 nelle ultime 24 ore. Sono 9.089 i veronesi oggi positivi e quelli guariti sono saliti a 324.537. Restano fermi a 3.120 i decessi per Covid in provincia di Verona e negli ospedali scaligeri i ricoverati positivi al virus sono 113, di cui 4 in terapia intensiva.

In Veneto, di questo passo si arriverà a luglio con 2 milioni di contagiati dal virus in due anni e mezzo. I test risultati positivi ad oggi sono stati 1.850.820, con 8.441 tamponi positivi nelle ultime 24 ore. I veneti attualmente positivi sono 67.392 ed i guariti sono 1.768.631. I morti per Covid-19 in tutta la regione sono saliti a 14.797. Ed i positivi ricoverati in ospedale sono 429 in area non critica e 18 in terapia intensiva.

Scarica qui il bollettino sulle vaccinazioni anti-Covid fatte in Veneto fino al 28 giugno 2022

Sono 984 i cittadini vaccinati ieri contro il coronavirus in Veneto. Le prime dosi somministrate sono state 15, le seconde dosi 42 e 927 le terze dosi. In provincia di Verona, invece, le vaccinazioni di ieri sono state 127.