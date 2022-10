Coronavirus a Verona, a ottobre positivi in calo ma aumentati i pazienti Covid

È ancora presente una tendenza al calo dei veneti attualmente positivi al coronavirus. Una tendenza costante per il numero complessivo di contagiati, mentre è altalenante quella dei positivi ricoverati in ospedale.

Sono stati 133 i tamponi positivi al coronavirus contati dalle 8 di ieri mattina in provincia di Verona. E nello stesso periodo di tempo sono stati 218 i veronesi che si sono negativizzati e che quindi hanno superato l'infezione (i veronesi guariti da inizio pandemia sono in tutto 421.902). Il numero dei veronesi morti per Covid da inizio pandemia è rimasto fermo a 3.256 nelle ultime 24 ore. E quindi i veronesi attualmente positivi sono 85 in meno rispetto a ieri (da 5.740 a 5.655). Un calo che è stato costante per tutto il mese di ottobre, iniziato con 6.429 veronesi positivi (-774 in un mese). Non altrettanto costante, ma comunque presente, è invece il calo dei pazienti Covid negli ospedali veronesi. I positivi al virus ricoverati sono aumentati da inizio mese (l'1 ottobre erano 56), ma la fase di crescita è esaurita e il loro numero sta diminuendo (oggi sono 144 e ieri 142).

Anche a livello regionale, la fase di diffusione del virus continuata in questo mese di ottobre ha raggiunto il suo apice e ora è in fase calante. A inizio mese i veneti positivi al virus erano 51.795, mentre oggi sono 53.631 ma rispetto a ieri sono 512 in meno. I guariti dall'infezione sono saliti a 2.351.601 da inizio pandemia, mentre i deceduti per Covid-19 in Veneto sono in tutto 15.709 (+6 da ieri). Negli ospedali regionali, infine, sono 9 i pazienti Covid in meno rispetto a quelli contati 24 ore fa. Sono 703 in area non critica e 29 in terapia intensiva.