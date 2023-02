Covid-19, meno di 20 i positivi ricoverati negli ospedali veronesi

Anche le ultime 24 ore sono trascorse senza un netto aggravamento dello stato attuale del coronavirus in Veneto.

In provincia di Verona, sono stati 59 i test positivi al coronavirus registrati dalle 8 di ieri mattina. In quelle 24 ore non ci sono stati morti per Covid-19 e le guarigioni sono state 48. I veronesi positivi al coronavirus sono saliti a 692 ma i positivi ricoverati in ospedali sono scesi a 19.

In Veneto, sono stati 599 i tamponi positivi al coronavirus eseguiti nelle ultime 24 ore. I decessi per Covid-19 nell'ultima giornata sono stati 8 e le guarigioni sono state 351. I veneti oggi positivi al virus sono 16.592, tra i quali ci sono 261 ricoverati in area non critica e 14 ricoverati in terapia intensiva.