Coronavirus in provincia di Verona, su 645 positivi i ricoverati in ospedale sono 20

Il monitoraggio del coronavirus in Veneto continua a non mostrare né grandi miglioramenti né grandi peggioramenti. Da un giorno all'altro le cifre riportate dalla Regione non mutano di molto ed il loro andamento è ondivago.

Scarica qui il report sul Covid-19 in Veneto del 15 febbraio 2023

In provincia di Verona ci sono stati 76 nuovi casi positivi al coronavirus dalle 8 di ieri mattina, un decesso per Covid-19 e 42 negativizzazioni. I veronesi oggi positivi al virus sono diventati 645, tra i quali sono presenti 2 ricoverati in terapia intensiva e 18 ricoverati in area non critica.

In Veneto, i cambiamenti registrati nelle ultime 24 ore sono stati: 637 nuovi casi positivi al virus; 2 decessi per Covid-19 e 356 negativizzazioni. I veneti oggi positivi al coronavirus sono saliti a 16.065 ed i positivi ricoverati in ospedale sono 14 in terapia intensiva e 251 in area non critica.