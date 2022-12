Coronavirus in Veneto, 24 morti nelle ultime 24 ore ma positivi in calo

Sono scesi sotto i 60mila i veneti attualmente positivi al coronavirus. Ed i pazienti Covid sono tornati sotto i 1.000 in tutta la regione. Ma mentre la diminuzione dei positivi è ormai diventata costante, la discesa dei positivi ricoverati è ancora altalenante.

Scarica qui il report sul Covid-19 in Veneto aggiornato al 10 dicembre 2022

In provincia di Verona sono stati accertati 714 nuovi contagi da coronavirus dalle 8 di ieri mattina. I negativizzati dal virus sono stati però 883 e 2 positivi sono deceduti nelle ultime 24 ore (3.313 i veronesi morti per Covid da inizio pandemia). I veronesi attualmente positivi sono dunque scesi a 6.533 (-171 da ieri), di cui 194 ricoverati in ospedale (-3 da ieri).

Sono 4.149 i contagiati dal virus in Veneto nelle ultime 24 ore. I veneti oggi positivi sono 59.995 (-1.105 da ieri) mentre da inizio pandemia i morti a causa del virus sono stati 16.079 (+24 da ieri). I guariti dall'infezione sono 2.512.267 da inizio pandemia e 5.230 da ieri. Negli ospedali regionali, i positivi al coronavirus ricoverati sono 30 in meno rispetto a ieri e sono 951 in area non critica e 46 in terapia intensiva.