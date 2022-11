Covid-19 in Veneto, i positivi al virus stanno tornando sotto i 50mila

Calano ancora i malati di Covid-19 in Veneto. In tutta la regione i positivi stanno scendendo sotto i 50mila ed i pazienti Covid negli ospedali stanno tornando sotto i 700, tra aree non critiche e terapie intensive.

Scarica qui il bollettino su Covid-19 in Veneto dell'1 novembre 2022

Dalle 8 di ieri mattina, in provincia di Verona sono stati scoperti 635 nuovi positivi al coronavirus. La somma di tutti i positivi al virus noti nel Veronese è però scesa da 5.655 a 5.303 nell'arco di 24 ore. I positivi sono diminuiti perché purtroppo ci sono stati 4 decessi per Covid-19 (da inizio pandemia i morti per Covid-19 nel Veronese sono in tutto 3.260) ma soprattutto 983 guarigioni (422.885 i veronesi guariti dal coronavirus da inizio pandemia). Guarigioni che fanno scendere anche il numero dei positivi ricoverati negli ospedali veronesi: 5 in meno rispetto a ieri.

In tutta la regione sono state 4.497 le infezioni da coronavirus contate nelle ultime 24 ore. Il numero dei veneti oggi positivi si è però abbassato a 51.223 (ieri erano 53.631). I morti per Covid-19 in Veneto sono diventati 15.720 da inizio pandemia (+11 da ieri), i guariti sono saliti a 2.358.495 ed i positivi ricoverati negli ospedali sono 698 in area non critica e 26 in terapia intensiva.