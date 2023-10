Controlli a tappeto nell'Est veronese: un arresto, denunce e patenti ritirate

Un servizio di controllo straordinario del territorio è stato messo in piedi nel fine settimana appena trascorso a San Bonifacio e nei Comuni vicini dai carabinieri della compagnia locale, unitamente al personale della S.I.O. del 4° battaglione carabinieri di Mestre. Attività che hanno portato ad un arresto, ad alcune denunce e al ritiro di patenti per guida in stato di ebbrezza.

L'arresto

Era la mattina di domenica quando, in via Cimitero a San Bonifacio, il proprietario di una Audi A6 si è accorto che uno sconosciuto stava rovistando all’interno dell’abitacolo della sua vettura, lasciata in sosta aperta nel parcheggio condominiale recintato, decidendo così di intervenire per bloccarlo.

Ne è scaturita una colluttazione che avrebbe visto il ladro aggredire il malcapitato nel vano tentativo di guadagnarsi la fuga. Fortunatamente però le urla del proprietario hanno attirato l’attenzione di un vicino di casa, il quale ha lanciato l'allarme alla centrale operativa dei carabinieri. In pochi minuti è così giunto presso l'abitazione un equipaggio del nucleo operativo e radiomobile, il quale ha definitivamente bloccato il malvivente, che successivamente è stato identificato in un cittadino marocchino 23enne senza fissa dimora.

Il giovane è stato tratto in arresto per tentata rapina e lesioni personali, dopodiché è stato condotto al carcere di Montorio in attesa di comparire davanti al giudice.

Denunce e patenti ritirate

Sono stati invece i carabinieri di San Giovanni Ilarione a denunciare per ricettazione un giovane originario del Marocco, che nel corso di un controllo di polizia è stato trovato in possesso di un Apple Watch risultato oggetto di furto, il quale è stato poi restituito al legittimo proprietario. Gli stessi militari hanno deferito in stato di libertà due utenti della strada, un italiano ed uno originario del Brasile, per guida sotto l’effetto dell’alcol: entrambi infatti sarebbero stati sorpresi alla guida con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l.

Stessa sorte toccata ad un automobilista ucraino, controllato nel Comune di Monteforte d'Alpone dal nucleo operativo e radiomobile, che inoltre ha denunciato per danneggiamento e ubriachezza in cittadino marocchino: quest'ultimo sarebbe stato in evidente stato di alterazione dovuta all’abuso di sostanze alcoliche ed in seguito ad un banale diverbio con un commerciante, avrebbe lanciato una bottiglia contro la vetrata dell'esercizio. Un connazionale di quest'ultimo è stato infine denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, in quanto avrebbe cercato vanamente di colpire con calci e pugni i militari nel corso di un controllo di polizia. Per entrambi sono state attivate le procedure finalizzate alla loro espulsione.