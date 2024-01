Controlli a tappeto a San Bonifacio: abusivi denunciati, cellulari e bici rubati recuperati

Hanno preso il via nelle prime ore di lunedì scorso una serie di controlli straordinari del territorio da parte dei carabinieri della Compagnia di San Bonifacio, insieme al personale della S.I.O. del 4° battaglione carabinieri di Mestre, finalizzati principalmente al contrasto del fenomeno dell’immigrazione clandestina ed alla repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione alla stazione ferroviaria, all’autostazione degli autobus e ad alcuni casolari in disuso. Verifiche che hanno visti impegnati gli equipaggi del nucleo operativo e radiomobile e delle stazioni di San Bonifacio, Soave, Illasi e Monteforte d’Alpone, insieme alle polizia locale di San Bonifacio.

Attivati da un cittadino che aveva segnalato la presenza di estranei in un immobile di sua proprietà in disuso, solo pochi giorni prima i militari del norm avevano rintracciato e denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione 3 cittadini marocchini, irregolari, trovati in possesso di 2 cellulari che erano stati rubati a Verona ad inizio anno e che sono stati restituiti ai legittimi proprietari.

Lunedì invece i carabinieri hanno rintracciato in due immobili in stato di abbandono situati nel Comune di San Bonifacio, 9 cittadini extracomunitari, irregolari sul territorio nazionale che sono stati denunciati per il reato di invasione di terreni ed edifici. Uno di loro è stato anche trovato in possesso di modica quantità di hashish per uso personale che è stata sequestrata e l’interessato segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo.

L’attenta attività di controllo ha permesso anche di recuperare due bici rubate: una e-bike di colore nero "Orus E-4000", del valore di 700 euro, asportata a San Bonifacio il 18 gennaio e restituita oggi al legittimo proprietario; ed una bicicletta da donna di colore bianco “Leardini”, il cui proprietario non è stato ancora identificato.

Nei confronti degli irregolari è stata avviata la procedura finalizzata all’emissione di un decreto di espulsione.