Controlli straordinari da Valeggio sul Mincio a Peschiera: due arresti dei carabinieri per spaccio di droga

I militari dell’Arma di Peschiera del Garda hanno fatto sapere di aver avviato una mirata attività di prevenzione e contrasto della criminalità predatoria e dello spaccio di sostanze stupefacenti, intensificando il monitoraggio della circolazione stradale e i controlli delle attività commerciali, soprattutto nelle principali arterie stradali nei territori di Castelnuovo del Garda e Valeggio sul Mincio. Nel corso di un servizio di pattugliamento, in particolare, i militari della stazione di Valeggio sul Mincio, dopo aver eseguito anche una perquisizione personale e domiciliare, spiegano di aver arrestato «in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 44enne, cittadino italiano». Quest'ultimo, in base a quanto viene riferito nella nota dei carabinieri, sarebbe stato «trovato in possesso di 4 grammi di cocaina, 20 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, occultati all’interno del garage dell’abitazione».

I militari della stazione di Lazise, invece, sempre durante un posto di controllo nei pressi del casello autostradale A4 di Peschiera del Garda, riferiscono di essere stati «insospettiti da un forte odore di sostanza stupefacente proveniente dall’abitacolo di una vettura». Infatti, chiarisce la nota dei carabinieri, la persona fermata è stata perquisita così come l'auto stessa ed il conducente sarebbe stato «trovato in possesso di due panetti di hashish, dal peso complessivo di 200 grammi». L’uomo, in base a quanto si apprende, sarebbe stato identificato in «un 32enne cittadino italiano» ed è stato poi accompagnato in caserma per gli accertamenti del caso, quindi arrestato con l'accusa di «detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti».

Secondo quanto spiegato nella nota dei carabinieri, entrambi i soggetti arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza del comando della compagnia carabinieri di Peschiera del Garda e messi a disposizione della procura della Repubblica di Verona. I militari, inoltre, riferiscono che nella mattinata di venerdì 9 febbraio, i due sono stati condotti dinanzi al giudice del tribunale di Verona, il quale dopo aver «convalidato gli arresti», ha altresì «condannato il primo a 8 mesi di reclusione», mentre per il secondo soggetto «ha disposto il rinvio dell’udienza a maggio 2024». I carabinieri evidenziano nella loro nota che «la misura è adottata di iniziativa da parte del comando procedente e che per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagine in relazione alla vicenda in questione sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe».

I militari dell'Arma precisano infine che all’esito del servizio, nel complesso, sono stati controllati 34 mezzi ed identificate 58 persone, così come sono stati eseguiti controlli nei confronti di 3 esercizi pubblici e di 7 persone sottoposte ad obblighi. «L’intensificazione dei servizi proseguirà nei prossimi giorni, - fanno sapere ancora i carabinieri - al fine di prevenire la commissione di reati, nonché per garantire un accurato controllo della circolazione stradale, affiancando alla capillare perlustrazione del territorio una continua attività info-investigativa».