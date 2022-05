Condannato per un furto commesso a Verona: 56enne rintracciato e portato in carcere

È finito in manette nella giornata di martedì, l'autore di un furto commesso nel 2017 a Verona.

Come riferiscono i colleghi di VicenzaToday, l'uomo è stato arrestato dagli agenti della divisione anticrimine della questura berica, che hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso nelle scorse settimane dal tribunale scaligero nei confronti di A. R., veronese di 56 anni, mentre quest'ultimo si trovava nella "Città del Palladio".

L'uomo ha alle spalle numerosi precedenti penali e/o di polizia per reati di varia natura, in particolare contro il patrimonio, contro la persona e per violazione della legge sulle armi. Condotto negli uffici della questura, al termine delle procedure di rito è stato formalmente arrestato e condotto nel carcere di Vicenza, dove sconterà la pena di un anno di reclusione per la condanna passata in giudicato.