Pedina e percuote la compagna che voleva lasciarlo: denunciato, finisce in carcere

Non sarebbe riuscito ad accettare la fine della loro storia, arrivando a pedinarla ed alzare le mani su di lei, ma per lui si sono aperte le porte del carcere. Sono stati i carabinieri di San Bonifacio, nella giornata di mercoledì a Soave, a trarre in arresto un 34enne italiano con l'accusa di stalking.

Alla fine di dicembre, la giovane vittima aveva infatti raccontato ai militari di vivere uno stato di ansia e timori costanti e che in più occasioni il compagno in preda alla gelosia, l’aveva pedinata e percossa, tanto da costringerla a cambiare le proprie abitudini di vita.

Le indagini condottedai carabinieri e coordinate dalla procura sono scattate immediatamente e avrebbero confermato il comportamento persecutorio e violento dell’uomo, il quale non avrebbe tollerato che la donna avesse manifestato la volontà di interrompere la loro relazione sentimentale. Per questo motivo l’autorità giudiziaria scaligera ha richiesto una misura cautelare nei confronti del 34enne, accolta dal gip del tribunale di Verona che ha emesso un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carecere, poi eseguita dai carabinieri.

Concluse le formalità di rito, il 34enne è stato condotto a Montorio a disposizione dell'autorità giudiziaria.