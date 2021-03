Cocaina, cannabis e contanti in appartamento: 35enne arrestato dalla Polizia

Sono state le segnalazioni a condurre gli agenti delle Volanti in un edificio di via Benedetti a Verona, dove hanno trovato un uomo in stato di alterazione psicofisica, che è finito in manette

Un 35enne veronese è stato arrestato lo scorso sabato dagli agenti delle Volanti della Questura scaligera, impegnati nella loro lotta allo spaccio di droga.

I poliziotti sono intervenuti poco dopo le ore 15 del 6 marzo in un edificio situato in via Benedetti, in un’area del quartiere Borgo Roma, dopo aver ricevuto numerose segnalazioni.

Una volta arrivati, gli operatori sono riusciti ad entrare all’interno dell’appartamento indicato ricorrendo ad uno stratagemma, e hanno trovato P.C., 35enne veronese in evidente stato di alterazione psicofisica.

Vedendo i poliziotti l'uomo avrebbe tentato maldestramente di liberarsi di alcuni involucri contenenti della droga, che sono stati prontamente recuperati e sequestrati dalle forze dell'ordine: si trattava di 3 confezioni termosaldate contenenti cocaina, per un peso complessivo di circa 54 grammi, 3 contenenti hashish, per un peso complessivo di oltre 20 grammi e una contenente marijuana, di circa 1,5 grammi. Inoltre sarebbe stato ritrovato un bilancino elettronico di precisione, su cui erano ancora presenti tracce di polvere bianca.

La perquisizione è stata poi estesa anche all’appartamento in cui il giovane vive insieme ai genitori e situato all’interno dello stesso edificio, dove sarebbe stata rinvenuta e sequestrata la somma di oltre 1400 euro in banconote di piccolo taglio, di cui P.C. non è stato in grado di giustificare la provenienza, dal momento che non risulta svolgere attività lavorativa.

Al termine degli accertamenti, pertanto, P.C. è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e accompagnato presso il carcere di Montorio in attesa della convalida.