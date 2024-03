Ciclista viene investito da un camion, inutili i soccorsi: morto sul posto

Tragico incidente stradale nell'Est Veronese nel pomeriggio di giovedì.

Stando a quanto appreso fino ad ora, un mezzo pesante avrebbe investito un ciclista a Zevio, intorno alle ore 16, nella zona di Ponte Perez, dal lato del centro abitato. Scattato l'allarme, sul posto si è precipitato il personale del 118 con ambulanza ed elicottero, ma per il ciclista non c'è stato niente da fare ed è deceduto nonostante le prime cure ricevute.

Sul posto la polizia locale per gli accertamenti del caso, con i carabinieri in supporto.