A Grezzana iniziano i lavori per il ponte della Sp 6: un tratto di strada chiuso fino al 10 febbraio 2024

La Provincia di Verona ha comunicato che lunedì 6 novembre inizieranno i lavori di adeguamento del ponte sulla strada provinciale 6, nel territorio di Grezzana. «Il sovrappasso, - spiega una nota della Provincia - che è stato nel tempo danneggiato da mezzi in transito nella sottostante strada comunale via Marconi, verrà demolito e ricostruito con soluzioni tecniche e altezze adeguate alla normativa più recente».

L’intervento, che è sostenuto dalla Provincia con un contributo del Mit, ha previsto «un impegno di spesa pari a 700 mila euro». In base a quanto si apprende, da lunedì prossimo fino al 10 febbraio 2024 la strada resterà chiusa al traffico dal chilometro tre al chilometro cinque, 24 ore su 24, festivi e prefestivi inclusi. Semrpe dalla Provincia di Verona viene spiegato che «nelle ultime settimane, con la ditta aggiudicataria dell’appalto per l’opera, è stata realizzata la complessa cartellonistica di cantiere che indicherà le deviazioni previste».

Si tratterebbe in particolare di deviazioni, lungo la viabilità comunale, che sarebbero già state oggetto di «più incontri» nonché di «un coordinamento tra Provincia, Comune e polizia locale». Il cronoprogramma dei cantieri, in base a quanto riferito dalla Provincia di Verona, prevede «una durata degli interventi pari a 96 giorni». Stando quanto riferito dalla Provincia, la viabilità sulle strade comunali sarà oggetto, per competenza, di un'ordinanza dell'amministrazione locale.