In viaggio in A4 con più di un chilo di cocaina nascosto nel vano airbag: arrestato

Un'ingente quantità di droga è stata sequestrada dalla sottosezione di polizia stradale di Verona Sud, che nella giornata di domenica ha tratto in arresto un cittadino marocchino per traffico di sostanza stupefacente.

Erano circa le ore 17 lungo l'autostrada A4, quando una pattuglia ha proceduto al controllo di un‘autovettura KIA Rio con targa italiana, intestata e condotta da un cittadino marocchino. Al momento del controllo, quest'ultimo si sarebbe mostrato nervoso senza un apparente motivo e, insospettiti dal suo comportamento, gli agenti hanno deciso di procedere a perquisizione personale che poi è stata estesa al veicolo: nel corso delle operazioni è stato trovato nel vano dell'airbag lato passeggero, appositamente modificato con un congegno di apertura, un oggetto a forma di parallelepipedo. Si tratta di un panetto che i successivi narcotest della polizia scientifica stabiliranno essere composto da circa 1200 grammi di cocaina.

I polizotti hanno dunque sequestrato la droga insieme a due smartphone e all'auto. Il 47enne cittadino marocchino, pregiudicato per reati specifici in materia di stupefacenti, è stato tratto in arresto per traffico di sostanza stupefacente e condotto nel carcere di Montorio.