Musica a tutto volume da un casolare abbandonato a Nogara: arrestato un uomo per «furto di energia elettrica»

I carabinieri scaligeri fanno sapere di aver arrestato un uomo che, stando alle accuse, avrebbe «occupato abusivamente un casolare abbandonato nelle campagne di Nogara, servendosi di un allaccio alla rete pubblica per fornirlo di corrente elettrica». Gli stessi militari dell'Arma, attraverso una nota, precisano che l'uomo arrestato, proprio con tale energia elettrica avrebbe tra le altre cose alimentato anche «un potente impianto acustico sul quale riproduceva musica a tutto volume».

In base a quanto si apprende, a finire nei guai è stato «un 37enne nigeriano, con precedenti di polizia», il quale nella serata di venerdì 17 novembre è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione per «furto di energia elettrica». I militari, infatti, nella loro nota spiegano che, durante un controllo nell’ambito di una manovra di intensificazione dei servizi disposti dal comando provinciale nell’area del basso veronese, la loro attenzione era stata attirata da «un cavo elettrico» che sarebbe fuoriuscito «in maniera del tutto anomala» proprio dal casolare, per andarsi poi a «congiungere con la linea pubblica», dalla quale la corrente elettrica sarebbe stata «abusivamente prelevata».

Nel corso dell’accesso, quindi, i carabinieri riferiscono di aver «accertato la presenza del cittadino nigeriano», nonché quella di «un indiano 34enne, incensurato». Entrambi, sempre secondo i militari dell'Arma, si sarebbero «stabiliti abusivamente nello stabile» ed avrebbero «attrezzato le stanze con elettrodomestici tra i quali, appunto, l’impianto acustico».

In seguito all’arresto, i carabinieri spiegano che «il soggetto nigeriano è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della compagnia di Villafranca in attesa dell’udienza di convalida che si terrà questa mattina presso il Tribunale scaligero». Nel medesimo contesto, chiariscono ancora i carabinieri, «l’altro inquilino è stato denunciato in stato di libertà». Da ultimo, la nota dei militari evidenzia che «la responsabilità penale dell’arrestato sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza di condanna irrevocabile».