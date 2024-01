Erano irreperibili, tre condannati rintracciati dai carabinieri e portati in carcere

Proseguono i servizi di ricerca dei catturandi da parte di carabinieri veronesi, con il coordinamento dell'ufficio esecuzione penali della procura scaligera. Tre gli arrestati che negli ultimi giorni sono stati accompagnati nel carcere di Montorio.

Venerdì scorso, 26 gennaio, a Verona, i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale hanno arrestato un pregiudicato di 33 anni. L'uomo era stato anche cancellato dall'anagrafe perché irreperibile al suo indirizzo di residenza, ma aveva comunque mantenuto i legami con la sua città. Il 33enne è stato rintracciato in Via Pisano, dove aveva trovato lavoro come operaio. Su di lui pendeva un ordine di esecuzione pena detentiva, dovendo scontare una condanna per rapina aggravata commessa nel 2016.

Sabato, i militari di Negrar di Valpolicella hanno rintracciato e tratto in arresto una cittadina italiana destinataria di un ordine di carcerazione per l’espiazione di una pena a tre anni e otto mesi di reclusione. La 46enne nativa di Verona, conservava la residenza anagrafica a Negrar di Valpolicella, dove aveva trascorso un lungo periodo agli arresti domiciliari, terminati i quali, oltre un anno fa, aveva fatto perdere le sue tracce.

All’esito del rigetto del ricorso in Cassazione, alla donna era stata confermata la condanna a tre anni ed otto mesi di reclusione, oltre a 800 euro di multa, per alcune rapine compiute in esercizi commerciali nel 2021. E così la procura aveva emesso l'ordine di carcerazione, trasmettendolo ai carabinieri. I militari, con il supporto degli investigatori del nucleo operativo e radiomobile di Caprino Veronese, hanno constatato l'irreperibilità della donna ed hanno iniziato una intensa attività di ricerca. Ricerca conclusa sabato pomeriggio, quando la donna è stata rintracciata in un appartamento di Borgo Roma, a Verona,

E sempre sabato, a Bussolengo, i carabinieri hanno arrestato un 57enne srilankese. L’uomo deve scontare la pena definitiva di cinque anni e quattro mesi di reclusione per i reati di violenza sessuale aggravata, compiuta tra il 2009 e il 2011 a Bussolengo.