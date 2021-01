Fermato dai carabinieri con dell'hashish addosso: 23enne finisce in manette

Un giovane italiano, nella giornata di martedì, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di San Massimo, dopo essere stato trovato in possesso di droga.



I militari stavano svolgendo un servizio antidroga in Corso Milano, a Verona,. È scattata così la perquisizione dell'abitazione, che avrebbe permesso di recuperare un bilancino di precisione e il materiale per il confezionamento in dosi dello stupefacente, oltre a 90 euro ritenuti il frutto dell'attività illecita.Il 23enne, che alle spalle ha alcuni precedenti, è finito dunque in manette: mercoledì mattina il giudice del tribunale di Verona ha convalidato il provvedimento e disposto l'obbligo di firma presso la polizia giudiziaria, in attesa del processo.