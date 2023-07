Perde le staffe alla fermata Flixbus e crea il caos, poi arrivano i carabinieri: arrestato

L’area della stazione ferroviaria di Porta Nuova e di piazzale XXV Aprile continua ad essere oggetto di particolare attenzione e controlli da parte dei carabinieri della Compagnia di Verona, che martedì mattina, intorno alle 7.30, hanno tratto in arresto per i reati di danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale un cittadino straniero che ha dato in escandescenza alla fermata Flixbus di via Palladio.

Stando a quanto riferiscono dall'Arma, l'uomo si sarebbe presentato al conducente dell’autobus diretto a Monaco, pretendendo in malo modo di portare a bordo uno scatolone di grosse dimensioni, per poi posizionarlo sui sedili. Vistosi rifiutare la richiesta, l'individuo avrebbe perso il controllo, iniziando a prendere violentemente a calci e pugni il veicolo, ammaccandone la fiancata. Avrebbe poi iniziato a scaraventare a terra le valigie degli altri passeggeri poste nel portabagagli ed infine, con un sasso preso da terra, avrebbe danneggiato il fanalino posteriore dell’autobus.

A quel punto il conducente e un passeggero avrebbero tentato di fermarlo per riportarlo alla calma, ma senza avere successo, anzi, l'uomo si sarebbe scagliato anche contro di loro. Fortunatanamente è stato immediato l'intervento della pattuglia dei carabinieri della sezione Radiomobile, nei confronti della quale il soggetto avrebbe mantenuto un atteggiamento aggressivo e violento, cercando di divincolarsi ed opporsi al controllo.

Bloccato, è stato accompagnato in caserma e tratto in arresto, in attesa del giudizio direttissimo.