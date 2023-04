Cantiere filobus e viabilità: «Terzo giorno senza disagi, tutti i bus in orario». Occhi puntati sul 3 maggio

«Vanno diminuendo i disagi viabilistici in prossimità del cantiere di via Città di Nimes, grazie ad un’insieme di fattori che sta funzionando». Lo annuncia quest'oggi, venerdì 28 aprile, una nota del Comune di Verona nella quale vengono indicati tra i fattori favorevoli «il maggior utilizzo da parte dei cittadini dei mezzi a due ruote», ma anche «l’ordinanza sindacale che vieta ai tir il transito dalle 7 alle 9 in prossimità dei lavori» e, ancora, il «costante presidio della polizia locale» e le «nuove abitudini e accorgimenti che hanno portano ad una diminuzione del flusso di traffico». Quest'ultimo, in particolare, sarebbe «rientrato oggi in parametri accettabili». Così come da Palazzo Barbieri viene definito «positivo» anche il bilancio per i mezzi pubblici: «Tutti gli autobus hanno rispettato l’orario, - chiarisce la nota del Comune - a cominciare da quelli che effettuano il servizio per le scuole».

Insomma, nel complesso la terza giornata da bollino nero confermerebbe i buoni segnali di ieri, grazie alla risoluzione di alcune criticità: «Migliorata la viabilità da sud, che non ha risentito di alcun disagio. Scorrevole il traffico su via Tombetta, via Mantovana e viale Piave, quest’ultima - precisano sempre da Palazzo Barbieri - con il traffico in tilt solo per un paio d’ore a causa di un incidente frontale causato da un Tir che ha imboccato contromano il sottopasso prima della Fiera».

Dal Comune, inoltre, ritengono «risolta anche la criticità per chi proviene da ovest e dal Lago: la percorrenza Saffi-Stradone Porta Palio-via Scalzi-via della Valverde, che ieri aveva subito dei rallentamenti, oggi è stata fluida». L’obiettivo annunciato per i prossimi giorni è quello di «mantenere l’equilibrio raggiunto e se possibile di migliorarlo». L’invito alla cittadinanza è perciò quello di «incentivare ulteriormente l’uso dei mezzi a due ruote e di continuare a tenersi informati, anche rispetto agli eventi già in programma che comportano maggiori arrivi in città».

Mercoledì 3 maggio è previsto infatti in Arena il concerto del Volo, al Bentegodi l’Hellas Verona ospiterà l’Inter, mentre in Fiera verrà inaugurato l’evento Samoter. In tal senso il Comune di Verona ha fatto sapere di essere già al lavoro per «predisporre un piano specifico di cui verrà data ampia informazione nei prossimi giorni». L'assessore alla mobilità Tommaso Ferrari ha infatti spiegato: «Il sistema è in assestamento e sotto costante monitoraggio. Aggiustiamo in questi giorni alcuni particolari che emergono dall’analisi h24 della situazione. La giornata di mercoledì 3 maggio con tre importanti eventi in città si preannuncia complicata, una sfida importante e per questo richiamiamo la massima attenzione di tutti».

A sua volta è intervenuto quest'oggi anche il presidente di Amt3 Giuseppe Mazza: «Ringrazio per il costante presidio il corpo della polizia locale che in maniera puntuale risolve ogni giorno nodi di traffico importanti. - ha detto Giuseppe Mazza - Con la settimana prossima inizieranno i lavori per l’unificazione dei sottopassi e con l’impresa che segue le operazioni stiamo cercando di capire come comprimere i tempi per terminare il cantiere prima della data stabilita in aprile dell’anno prossimo. In questi primi giorni di avvio lavori, - ha quindi concluso il presidente di Amt3 - ringrazio i veronesi per la comprensione e per essere loro stessi attori protagonisti nell’attuare alcune modifiche alle loro abitudini, per gravare il meno possibile sul traffico nella zona cantierizzata».