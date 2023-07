Tra prevenzione e interventi urgenti ad agosto cantieri per un milione di euro sulla rete fognaria di Verona

«Prevenire i disagi sostituendo anticipatamente le tratte di condotta fognaria più usurate dal tempo e nel contempo farsi trovare sempre pronti ad interventi in emergenza». È quanto Acque Veronesi ha annunciato di voler fare tra la fine di luglio e il mese di agosto, attivando alcuni cantieri ad hoc all’interno di un cronoprogramma di lavori che, nella nota dell'azienda, viene definito «molto intenso» e che complessivamente «supera il milione di euro».

In merito è intervenuto lo stesso Roberto Mantovanelli, presidente di Acque Veronesi: «La messa in sicurezza delle condotte fognarie è la nostra priorità per la città, assieme alla digitalizzazione della rete acquedottistica. Non a caso, dopo un’accurata fase di videoispezione che ci ha permesso di individuare le tratte di condotte più a rischio, nell’ultimo piano delle opere sono stati inseriti per la prima volta fondi destinati ad interventi di prevenzione e oggi su queste attività mettiamo oltre un milione di euro. L’impegno per il prossimo futuro è incrementare ulteriormente questi importi», ha concluso Mantovanelli.

Il cronoprogramma dei cantieri estivi

Secondo ciò che viene illustrato da una nota di Acque Veronesi, il cronoprogramma dei cantieri in partenza comprenderà anche alcuni ripristini, quindi i lavori di asfaltatura definitiva in alcune zone dove si è scavato nei mesi scorsi. Lunedì 24 luglio inizieranno i lavori per la sostituzione di un collettore in via Centro (Borgo Roma), nel tratto tra l’intersezione con via Bolzano e via Tombetta. Per tutta la fase del cantiere verrà istituito il senso unico di circolazione. I lavori dureranno circa un mese. Sempre lunedì inizieranno i lavori in via Verdi e via Scarlatti (Borgo Venezia), su condotte di grosso calibro, con diametro 1400 e 1600. Durata prevista al netto di imprevisti quindici giorni.

Terminato l’intervento in via Scarlatti verrà aperto il cantiere di viale Spolverini, per la sostituzione di un altro tratto di rete, questa volta di diametro 600. Durata prevista dell’intervento circa un mese. Successivamente, spiega sempre la nota di Acque Veronesi, uno degli interventi definito tra i «più impegnativi e singolari», sarà in via Leoncino, dove verranno risanati dall’interno della condotta circa centro metri di rete. La particolarità sta nell’impossibilità di scavare perché il collettore (diametro 1000 e 1200) passa sotto alcune case, quindi le squadre opereranno a mano all’interno delle tubazioni. I materiali utilizzati sono di concezione moderna e, viene spiegato, «assicurano l’efficienza nel lungo termine».

Altri aggiornamenti

In base a quanto si apprende, il cantiere di via dell’Artigliere è a metà percorso e la fine dei lavori è prevista per i primi di agosto. Per metà agosto, invece, è previsto il termine del cantiere di via Lavello. Le asfaltature sono previste il 27 e 28 luglio in lungadige San Giorgio: cantiere notturno per limitare i disagi al traffico con strada chiusa dalle ore 20 alle 6.

L’1 e 2 agosto Acque Veronesi fa sapere che provvederà alla riasfaltatura di via Anzani, in Borgo Trento, dove l’anno scorso si era intervenuti in urgenza per alcuni cedimenti. Nei due giorni di lavori è previsto il senso unico alternato. Infine, il 3 e 4 agosto verrà riasfaltata via Belfiore a Cà di David, un intervento di ripristino richiesto dal Comune di Verona. Cantiere anche in questo caso notturno, dalle ore 20 alle 6, con circolazione a senso unico alternato.