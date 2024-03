Filobus a Verona: da lunedì 18 marzo inaugura il cantiere in tre fasi e quattro mesi di via Pisano

Amt3 ha annunciato quest'oggi, sabato 16 marzo, che da lunedì della prossima settimana il giorno 18 marzo, partiranno ufficialmente i lavori in via Pisano. Si tratta, spiegano sempre da Amt3, di una zona di Borgo Venezia in cui «il manto stradale è così pesantemente ammalorato, che la sesta circoscrizione ha chiesto ad Amt3 di anticipare il cronoprogramma dell’intervento filoviario».

Dall'azienda fanno quindi sapere che il cantiere si protrarrà per «circa centoventi giorni», durante i quali la viabilità sarà riservata ai soli residenti e frontisti. «I cittadini, - chiarisce una nota di Amt3 - già ragguagliati sulle modalità di azione nell’assemblea pubblica dello scorso dicembre, sono stati nuovamente informati lo scorso mese di febbraio, quando presidente Amt3, assessore alla mobilità e presidente della sesta circoscrizione, si sono personalmente attivati sul territorio, volantinando e rispondendo puntualmente ad ogni domanda, dubbio, incertezza, perplessità». Nello specifico, Amt3 ha spiegato che si procederà con la modifica di marciapiedi e banchine di fermata e pavimentazione stradale.

Le tre fasi del cantiere

Secondo quanto è stato comunicato da Amt3, la strada non verrà tutta chiusa al traffico, con i lavori che si svilupperanno in avanzamento continuo, con il cantiere itinerante, di porzione in porzione nella via.

Prima fase dal 18/03/2024 al 5/04/2024

Verrà istituito il divieto di transito e di sosta su ambo i lati con rimozione forzata per tutti i veicoli nel tratto di strada compreso tra l’intersezione di via Salesio e via Panteo; in via Salesio si invertirà il senso di marcia verso l’intersezione tra via Pisano e viale Spolverini; per tutti i veicoli che percorrono via Pisano con provenienza dal lato di via Zeviani e direzione via Panteo, obbligo di svolta a sinistra all’intersezione tra via Pisano e via Pegrassi.

Seconda fase dall'8/04/2024 al 26/04/2024

Verrà istituito il divieto di transito e di sosta su ambo i lati con rimozione forzata per tutti i veicoli nel tratto di strada compreso tra l’intersezione di via Panteo e via Guarino Da Verona; in via Panteo, nel tratto di strada e con direzione compreso tra l’intersezione di via Pisano con viale Spolverini si invertirà il senso di marcia; per tutti i veicoli che percorrono via Pisano con provenienza dal lato di via Zeviani e direzione via Guarino da Verona, obbligo di svolta a sinistra all’intersezione tra via Pisano e via Panteo.

Terza fase dal 29/04/2024 al 17/05/2024

Verrà istituito il divieto di transito e sosta su ambo i lati con rimozione forzata per tutti i veicoli nel tratto di strada compreso tra l’intersezione di via Guarino da Verona e via Fraccaroli; per tutti i veicoli che percorrono via Pisano con provenienza dal lato di via Panteo e direzione via Fraccaroli, obbligo di svolta a sinistra all’intersezione tra via Pisano e via Guarino da Verona.

Per ogni altra informazione sui cantieri filoviari, Amt3 ricorda che al link https://www.filoviaverona.it/ i-cantieri/ è fruibile la mappa aggiornata.