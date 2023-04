Cantiere di Acque Veronesi in via San Vitale e modifiche alla viabilità

Acque Veronesi ha annunciato l'inizio dei lavori nel capoluogo scaligero in un tratto di via San Vitale. In base a quanto si apprende, per la durata di tre giorni, saranno istituiti il divieto di sosta e quello di transito alle autovetture.

In particolare, dunque, a partire da giovedì 13 aprile, a Verona sarà in vigore per tre giorni il divieto di sosta e transito alle autovetture in via San Vitale, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Scrimiari e via XX Settembre.

Acque Veronesi, inoltre, ha annunciato che saranno istituiti dei percorsi alternativi. «I provvedimenti - ha spiegato l'azienda - si rendono necessari per la realizzazione da parte di Acque Veronesi di un nuovo allacciamento alla rete acquedottistica».