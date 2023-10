Cane cade nell'Adige, padrona e passante lo salvano. Pompieri recuperano tutti

Questa mattina, 15 ottobre, una cagnolina è caduta nell'Adige dal Ponte di Castelvecchio. La padrona dell'animale ed un turista di passaggio sono scesi sul fiume per soccorrerlo, ma sono rimasti bloccati su una secca. A recuperare i due giovani e la cagnolina sono stati i vigili del fuoco che con le corde si sono calati dal ponte e li hanno tirati tutti su.

Brutta avventura per una ragazza che intorno alle 11 di oggi si trovava sul Ponte di Castelvecchio con il suo cane, una femmina di samoiedo di due anni. Improvvisamente, la cagnolina si è lanciata dal ponte e dopo un volo di 15 metri è finita su alcune rocce dell'Adige. La padrona dell'animale, per salvarlo, ha raggiunto la riva del fiume ed è poi entrata in acqua. Una scena che è stata vista da un turista tedesco di passaggio, il quale ha deciso di intervenire entrando anche lui in acqua per aiutare la giovane. Raggiunto il cane ferito, i due ragazzi non sono però più riusciti a tornare a riva, rimanendo bloccati sulla secca alla base di un pilone.

Per soccorrerli sono arrivati sette vigili del fuoco con due automezzi. I pompieri hanno valutato velocemente la situazione ed hanno effettuato una manovra con tecnica speleo-alpino-fluviale (saf). Con delle corde, gli operatori sono riusciti a calarsi dal ponte in sicurezza ed hanno recuperato i due malcapitati insieme alla cagnolina.

Naïa, questo il nome dell'animale, è stata recuperata per primo ed in attesa del salvataggio della padrona è stata assistita da un veterinario.

Le operazioni di soccorso si sono concluse in un'ora circa, con la giovane che ha trasportato la sua cagnolina in una clinica veterinaria, scortata da una pattuglia della polizia.