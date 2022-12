Cameriere aggredito dal branco e picchiato a Verona per una sigaretta

Un grave atto di violenza sarebbe avvenuto nella tarda serata di sabato a Verona, riportando alla mente un altro tragico episodio di qualche anno fa che ha segnato la comunità scaligera: la morte di Nicola Tommasoli avvenuta nel maggio 2008.

Come viene riportato sulle colonne de L'Arena, il tutto si sarebbe verificato nella zona di piazza Viviani intorno alle 23.30 e anche questa volta a far scattare l'aggressione sarebbe stata la richiesta di una sigaretta. Un cameriere 21enne che lavora in un ristorante del centro storico, quando oramai la serata si avviava alla sua conclusione, si è diretto verso i cassonetti di via Nizza per gettare i rifiuti, cogliendo l'occasione per fumare una sigaretta. Lungo il tragito, in piazza Viviani, sarebbe stato avvicinato da un gruppetto di ragazzi che gli avrebbero chiesto una "bionda", ma il 21enne avrebbe risposto loro di non averne altre con sé in quanto stava lavorando. Gettata l'immondizia è tornato indietro, incontrando ancora il gruppetto che avrebbe ripetuto la richiesta, ma questa volta il suo rifiuto avrebbe fatto scattare l'aggressione: preso a pugni, sarebbe finito a terra mentre il branco infieriva su di lui con calci al volto e al corpo.

Ferito ed impaurito, con i segni dell'aggressione sul volto, è stato soccorso da una passante che ha attirato l'attenzione di alcuni agenti della polizia locale. Avvisato il titolare del ristorante, sul posto è stata inviata un'ambulanza che ha condotto il 21enne al Pronto soccorso per cure ed accertamenti.

Un altro gruppo di giovani sarebbe stato presente, ma non sarebbe intervenuto per le possibili ripercussioni, mentre ora sono partite le indagini della polizia locale, nella speranza che gli agenti riescano a rintracciare al più presto gli aggressori, magari contando sui filmati delle numerose telecamere della zona.