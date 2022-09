Caduta in mountain bike lungo la Valsorda verso Bardolino

Verso le ore 16.20 di oggi, domenica 11 settembre, il Soccorso alpino di Verona è stato attivato, per un ciclista caduto dalla propria mountain bike lungo la Valsorda, in discesa da Incaffi verso Bardolino. Inizialmente, secondo quanto riportato dal Soccorso alpino, i compagni del ciclista avrebbero detto che il 47enne di Verona si era fatto male a una mano, non risultando in grado di muoversi. Invece, l'infortunato è poi riuscito a raggiungere la strada, dove lo hanno incrociato un soccorritore e i vigili del fuoco. L'uomo è stato quindi affidato all'ambulanza. La squadra partita da Verona è stata pertanto fatta rientrare.