Escursionista trentino morto dopo la caduta sul Baldo: «Era un punto di riferimento per tutto il Comune di Avio»

Si chiamava Giorgio Piccoli l'escursionista di 69 anni morto ieri, giovedì 1 febbraio, sul monte Baldo dopo una caduta. L'allarme era scattato intorno alle ore 12.40 circa e sul posto si erano diretti i soccorritori del Suem 118 con il supporto anche del Soccorso alpino. Purtroppo per l'uomo, precipitato nel vallone Osanna, non vi è però stato nulla da fare.

Secondo quanto riportato da TrentoToday, a dare l'allarme sarebbero state due persone impegnate nel risalire il canale Osanna e che nel mentre avrebbero assistito alla caduta di Piccoli, il quale sarebbe precipitato per qualche centinaio di metri prima di arrestarsi in un dirupo.

La vittima era molto conosciuta ad Avio. Era stato a lungo un dipendente comunale svolgendo l'attività di capocantiere e proprio il Comune di Avio ha voluto dedicargli questo messaggio sui social: «Giorgio Piccoli, un uomo, un punto di riferimento per tutto il Comune di Avio, sempre presente e attento a risolvere ogni cosa, senza mai esitare. Davvero una grande mancanza per tutti noi! In un attimo la sua escursione, sulla cima più alta del Monte Baldo, al rientro dal Monte Telegrafo si è trasformata in una tragedia che nessuno si poteva aspettare o immaginare. Ci uniamo alla sua famiglia in questo momento così difficile».