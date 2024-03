Precipita da una finestra a Verona mentre cerca di montare il condizionatore

I soccorritori del Suem 118 riferiscono di essere intervenuti a Verona per prestare aiuto ad una persona precipitata dalla finestra. In base a quanto viene riportato in una nota, l'episodio risalirebbe alle ore 16 circa di oggi, martedì 19 marzo, e sarebbe avvenuto in via Alberto Mario nel capoluogo scaligero.

Stando ad una prima ricostruzione dell'accaduto, la vittima dell'incidente risulterebbe essere un operaio brasiliano di 45 anni che pare fosse intento a montare un condizionatore, quando avrebbe all'improvviso perso l'equilibrio finendo così con il precipitare a terra fuori dalla finestra.

Sul posto si sono diretti i vigili del fuoco, oltre ai soccorritori del Suem 118 giunti in zona con un'ambulanza infermierizzata ed un'automedica. La persona coinvolta nell'episodio è risultata gravemente ferita ed è stata di conseguenza accompagnata d'urgenza, in codice rosso, presso l'ospedale di Verona Borgo Trento. Sul posto viene inoltre segnalata la presenza dei carabinieri, giunti per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.