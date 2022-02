Ambulanza ed elicottero del 118 a Illasi per soccorrere ferito caduto da cavallo

È rimasta gravemente ferita la persona caduta da cavallo questa mattina, 6 febbraio, a Illasi. Poco dopo le 11.45, un'ambulanza e l'elicottero del 118 sono dovuti intervenire in Via Giara di Sotto per soccorrere il ferito, trasportato poi in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri.