Cade in mountain bike sullo sterrato: 59enne recuperato e portato in ospedale

Erano circa le 11.20 di sabato mattina, quando l'elicottero di Verona Emergenza è decollato in direzione di Sant'Anna d'Alfaedo, per soccorrere un ciclista caduto dalla propria mountain bike mentre percorreva una strada sterrata.

Individuato l'infortunato in luogo aperto dopo un sorvolo, l'eliambulanza ha sbarcato in hovering a 200 metri di distanza, medico, infermiere e tecnico di elisoccorso. I soccorritori hanno raggiunto a piedi il 59enne veronese e gli hanno prestato le prime cure, in seguito alla probabile frattura alla gamba: imbarellato, è stato recuperato con il verricello e trasportato all'ospedale di Negrar.