/ Via del Ponte

Bomba day a Parona, Amia: nessuna conseguenza per la raccolta porta a porta

Le operazioni di disinnesco della bomba rinvenuta tra via del Ponte e via Pighi, avranno luogo giovedì 28 dicembre. Sono quasi 3 mila per persone che dovranno lasciare la propria casa entro le 7.30 del mattino